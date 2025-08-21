Трамп: Украина не сможет победить Россию, находясь в обороне
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не одержит победу над Россией, если будет действовать лишь в обороне. Об этом он написал в своей сети Truth Social.
Американский лидер считает, что «очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя» противника. «Это как отличная спортивная команда с потрясающей защитой, которой запрещено играть в нападении. Нет никаких шансов на победу! То же самое с Украиной и Россией», — написал Трамп.
Трамп также раскритиковал бывшего президента США Джо Байдена за то, что тот «не позволил Украине атаковать», а только дал ей возможность обороняться.
«Чем это закончилось? В любом случае, этой войны никогда бы не произошло, если бы я был президентом — нулевой шанс. Впереди интересные времена», — заключил он.
21 августа The Guardian со ссылкой на источник сообщила, что Трамп решил временно отойти от процесса урегулирования конфликта между Россией и Украиной, чтобы президент РФ Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский смогли сами организовать двусторонние переговоры. Источники издания отмечают, что Трамп занял «выжидательную позицию» и хочет проверить, состоится ли встреча без его непосредственного участия.
21 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что двусторонние переговоры президентов РФ и Украины будут проведены только после того, как будет завершена предварительная проработка всех необходимых вопросов. Он также отметил, что, «когда и если» дело дойдет до подписания будущих договоренностей, встанет вопрос о легитимности подписантов с украинской стороны.
По мнению российского дипломата, Киев не стремится к устойчивому урегулированию конфликта. В качестве примера он напомнил о заявлении советника офиса президента Украины Михаила Подоляка. Тот говорил о необходимости санкционного давления на Россию и разрушения ее экономики в рамках «гарантий безопасности» для Украины.