Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп: Украина не сможет победить Россию, находясь в обороне

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не одержит победу над Россией, если будет действовать лишь в обороне. Об этом он написал в своей сети Truth Social.

Американский лидер считает, что «очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя» противника. «Это как отличная спортивная команда с потрясающей защитой, которой запрещено играть в нападении. Нет никаких шансов на победу! То же самое с Украиной и Россией», — написал Трамп.

Трамп также раскритиковал бывшего президента США Джо Байдена за то, что тот «не позволил Украине атаковать», а только дал ей возможность обороняться.

«Чем это закончилось? В любом случае, этой войны никогда бы не произошло, если бы я был президентом — нулевой шанс. Впереди интересные времена», — заключил он.

21 августа The Guardian со ссылкой на источник сообщила, что Трамп решил временно отойти от процесса урегулирования конфликта между Россией и Украиной, чтобы президент РФ Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский смогли сами организовать двусторонние переговоры. Источники издания отмечают, что Трамп занял «выжидательную позицию» и хочет проверить, состоится ли встреча без его непосредственного участия.

21 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что двусторонние переговоры президентов РФ и Украины будут проведены только после того, как будет завершена предварительная проработка всех необходимых вопросов. Он также отметил, что, «когда и если» дело дойдет до подписания будущих договоренностей, встанет вопрос о легитимности подписантов с украинской стороны.

По мнению российского дипломата, Киев не стремится к устойчивому урегулированию конфликта. В качестве примера он напомнил о заявлении советника офиса президента Украины Михаила Подоляка. Тот говорил о необходимости санкционного давления на Россию и разрушения ее экономики в рамках «гарантий безопасности» для Украины.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных