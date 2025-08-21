Трамп: Украина не сможет победить Россию, находясь в обороне

21 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что двусторонние переговоры президентов РФ и Украины будут проведены только после того, как будет завершена предварительная проработка всех необходимых вопросов. Он также отметил, что, «когда и если» дело дойдет до подписания будущих договоренностей, встанет вопрос о легитимности подписантов с украинской стороны.