Нетаньяху: война на Ближнем Востоке может закончиться в скором времени
Война между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» может закончиться в ближайшее время, если группировка сложит оружие и освободит заложников. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Sky News.
Он отметил, что даже если «Хамас» согласится на сделку, Израиль все равно проведет операцию в секторе Газа, чтобы «обеспечить безопасность». «Никогда не было вопроса о том, что мы не оставим "Хамас" в Газе. Думаю, президент [США Дональд] Трамп сказал об этом лучше всех: он заявил, что "Хамас" должен исчезнуть из Газы», – подчеркнул Нетаньяху, отметив, что цель армии обороны Израиля – освободить всех заложников, разоружить «Хамас» и демилитаризировать сектор Газа.
Нетаньяху также опроверг сообщения об оккупации Газы. Он заявил, что Израиль освобождает анклав от «тирании и терроризма». «Конечно, это должно означать захват последних опорных пунктов "Хамаса", которых там быть не должно. Все это понимают», – заключил премьер.
20 августа представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эффи Дефрин заявил о начале реализации первого этапа плана по установлению полного контроля над Газой. По его словам, оборонное ведомство Израиля призовет на службу дополнительно около 60 000 резервистов. Им разошлют повестки в течение недели. Еще 20 000 повесток отправят позднее в августе. Aljazeera писала, что «в результате израильских атак и принудительного мора голодом» был убит как минимум 81 палестинец.