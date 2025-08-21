Нетаньяху: война на Ближнем Востоке может закончиться в скором времени

Он отметил, что даже если «Хамас» согласится на сделку, Израиль все равно проведет операцию в секторе Газа, чтобы «обеспечить безопасность». «Никогда не было вопроса о том, что мы не оставим "Хамас" в Газе. Думаю, президент [США Дональд] Трамп сказал об этом лучше всех: он заявил, что "Хамас" должен исчезнуть из Газы», – подчеркнул Нетаньяху, отметив, что цель армии обороны Израиля – освободить всех заложников, разоружить «Хамас» и демилитаризировать сектор Газа.