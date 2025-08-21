Суд США отменил штраф Трампу в $515 млн по делу о мошенничестве

30 мая 2024 г. по решению присяжных Нью-Йоркского суда Трамп был признан виновным по всем 34 эпизодам по делу о фальсификации финансовой документации его компании Trump Organization при сделке с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Суд обязал Трампа и Trump Organization выплатить сотни миллионов долларов штрафов, а его сыновьям было предписано выплатить свыше $4 млн каждому, а также запрещено вести бизнес в штате Нью-Йорк в течение двух лет.