Суд США отменил штраф Трампу в $515 млн по делу о мошенничестве
Апелляционный суд Нью-Йорка отменил штраф президенту США Дональду Трампу в размере $515 млн по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Об этом сообщает Associated Press.
Согласно постановлению суда, Трамп и два его старших сына Дональд-младший и Эрик не смогут работать в корпоративном руководстве на протяжении нескольких лет.
«Я глубоко уважаю тот факт, что суд имел смелость отменить это незаконное и постыдное решение, которое вредило бизнесу по всему штату Нью-Йорк», – написал американский лидер в соцсети Truth Social после того, как суд огласил вердикт.
30 мая 2024 г. по решению присяжных Нью-Йоркского суда Трамп был признан виновным по всем 34 эпизодам по делу о фальсификации финансовой документации его компании Trump Organization при сделке с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Суд обязал Трампа и Trump Organization выплатить сотни миллионов долларов штрафов, а его сыновьям было предписано выплатить свыше $4 млн каждому, а также запрещено вести бизнес в штате Нью-Йорк в течение двух лет.