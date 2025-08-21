De Tijd: Бельгия тайно заключила военное соглашение с Косовом
Министр обороны Бельгии Тео Франкен и его косовский коллега Эюп Македончи в конце июля тайно подписали соглашение о военном сотрудничестве. Об этом сообщает De Tijd.
По данным газеты, Бельгия и Косово заключили соглашение с целью содействия строительству тюрьмы на территории частично признанного государства, куда могут быть направлены лица без документов, осужденные за преступления в Бельгии.
Соглашение о сотрудничестве было подписано в ходе международной оборонной выставки IDEF, проходившей в Стамбуле, пишет De Tijd. Это декларация о намерениях, в которой обе страны выражают готовность к совместной работе над развитием оборонной промышленности.
Как пишет газета, в последнее время политическая напряженность в отношениях между Сербией и Косово вновь возросла. По данным De Tijd, это может объяснить, почему министр обороны Бельгии не объявил о заключении соглашения публично.
Республика Косово – частично признанное государство в Юго-Восточной Европе на Балканском полуострове. Согласно конституции Сербии, территория Косова является частью страны и входит в ее состав как автономный край, но фактически Косово властями Сербии не контролируется. Россия независимость Косова не признала.