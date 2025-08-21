Трамп пообещал лично патрулировать Вашингтон
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен принять участие в патрулировании улиц американской столицы. Об этом он заявил в эфире Fox News.
«Думаю, сегодня вечером я выйду на улицу, с полицией и, конечно, с военными. Мы сделаем свою работу», – отметил глава государства.
11 августа NBC со ссылкой на источники сообщил, что Трамп рассматривает возможность размещения в Вашингтоне до 1000 служащих национальной гвардии. Собеседники телеканала уточнили, что точное количество нацгвардейцев пока не определено и приказы еще не подписаны.
6 августа группа подростков напала на 19-летнего бывшего сотрудника Департамента эффективности правительства (DOGE) Эдварда Користина в Вашингтоне. Комментируя произошедшее, Трамп заявил, что преступность в столице США вышла из под контроля и местные банды не боятся полиции, так как знают, что их вскоре отпустят. Он предупредил, что если администрация города Вашингтон не возьмется за решение ситуации, у властей не останется выбора, кроме как взять округ под федеральный контроль.