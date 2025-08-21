В Колумбии боевики сбили полицейский вертолет при помощи дрона
В Колумбии боевики сбили полицейский вертолет, в результате чего погибли восемь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщил президент страны Густаво Петро в соцсети Х.
По его словам, инцидент произошел в муниципалитете Амальфи, где вертолет перевозил сотрудников для уничтожения посевов листьев коки. На борту также находились полицейские, которым предстояло уничтожить полторы тонны изъятого кокаина.
«У нас печальная новость о гибели восьми полицейских и ранении восьми человек в вертолете, который перевозил персонал для уничтожения посевов листьев коки в Амальфи», – заявил глава государства.
Ответственность за атаку, по предварительным данным, несет так называемый 36-й фронт EMC – вооруженная группировка, действующая в регионе. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.
По информации местных правоохранителей, боевики для уничтожения вертолета могли использовать дрон.