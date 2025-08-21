Четыре беспилотника были сбиты над Воронежской областью вечером 21 августа
В период с 20:00 по 23:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны РФ уничтожили восемь украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Четыре БПЛА было сбито над территорией Воронежской области, по два были уничтожены над Брянской и Белгородской областями.
С 16:50 до 17:35 мск российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Ростовской областями. До этого военные заявили о перехвате 21 украинского дрона в утренние часы: 16 аппаратов сбили над Крымом, четыре – над акваторией Азовского моря и один – над Черным морем.