Четыре беспилотника были сбиты над Воронежской областью вечером 21 августа

С 16:50 до 17:35 мск российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Ростовской областями. До этого военные заявили о перехвате 21 украинского дрона в утренние часы: 16 аппаратов сбили над Крымом, четыре – над акваторией Азовского моря и один – над Черным морем.