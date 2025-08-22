В КНДР вручили госнаграды участникам боев в Курской области
Церемония вручения госнаград командиров и бойцов зарубежных операционных войск Корейской народной армии (КНА), а также членов семей погибших военнослужащих состоялась в КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
На церемонии присутствовал председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын. Мероприятие прошло в штаб-квартире Центрального комитета Трудовой партии Кореи.
Ким Чен Ын поблагодарил командиров и бойцов зарубежных операционных войск КНА, которые «в огне судьбоносных боев за рубежом смело сражались, как подобает корейцам и КНА» и «с великой честью и блестящими военными подвигами достойно вернулись на родину».
20 августа Ким Чен Ын встретился с главными командирами подразделения зарубежных операций. Он заслушал подробный доклад командиров о боевой деятельности боевых частей вооруженных сил страны на зарубежных оперативных направлениях. Лидер КНДР дал высокую оценку их руководству в руководстве частями, участвовавшими в операции в Курской области.
26 апреля Курская область была окончательно освобождена от ВСУ. Тогда начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции. Ким Чен Ын говорил, что в Курской области сражались «лучшие сыновья корейского народа».