В КНДР вручили госнаграды участникам боев в Курской области

Ким Чен Ын поблагодарил командиров и бойцов зарубежных операционных войск КНА, которые «в огне судьбоносных боев за рубежом смело сражались, как подобает корейцам и КНА» и «с великой честью и блестящими военными подвигами достойно вернулись на родину».