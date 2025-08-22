Ермак предложил ввести в офис Зеленского военнослужащих
На Украине реформируют офис президента Владимира Зеленского таким образом, чтобы значительную долю штата занимали военнослужащие, которые участвовали в боевых действиях, сообщил в Telegram-канале глава президентской администрации Андрей Ермак.
«Сегодня я предложил реформировать офис. <...> Идея в том, чтобы значительное количество сотрудников офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом или ветераны боевых действий», – написал Ермак. По его словам, Зеленский уже дал согласие на это решение.
В доказательство правильности подобных мыслей Ермак привел одного из своих заместителей Павла Палису. Он ранее был командующим 93-й бригады вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава офиса Зеленского считает, что такие сотрудники должны быть «во всех департаментах без исключения», потому что они «не ищут оправданий, они ищут решения, как достичь результата».