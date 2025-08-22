Ермак предложил ввести в офис Зеленского военнослужащих

В доказательство правильности подобных мыслей Ермак привел одного из своих заместителей Павла Палису. Он ранее был командующим 93-й бригады вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава офиса Зеленского считает, что такие сотрудники должны быть «во всех департаментах без исключения», потому что они «не ищут оправданий, они ищут решения, как достичь результата».