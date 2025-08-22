Путин поздравил с днем рождения первого вице-президента Азербайджана Алиеву
Глава российского государства Владимир Путин поздравил с днем рождения первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву. Текст поздравления опубликован азербайджанским государственным агентством «Азертадж».
Путин пожелал Алиевой крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
«Прошу передать привет [президенту Азербайджана] Ильхаму Гейдаровичу [Алиеву] и всем членам Вашей семьи», – сказал президент РФ.
Мехрибан Алиева родилась 26 августа 1964 г., ей исполнится 60 лет. Она занимает пост первого вице-президента страны с 2017 г.