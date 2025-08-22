В Индонезии нашли источники заражения креветок радиацией
В Индонезии продолжается расследование по поводу экспортируемых в США креветок, в которых обнаружили изотоп цезия. Некоторые возможные источники заражения уже найдены, заявил министр охраны окружающей среды республики Ханиф Файсол Нурофик, передает агентство Antara.
«Мы проведем тщательное расследование, поскольку неожиданное появление цезия при переработке креветок представляет серьезную опасность», – сказал глава ведомства. Он подчеркнул, что министерство морских дел и рыбного хозяйства уже предположило возможность заражения на одном из предприятий по производству креветок.
На этой неделе управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) выявило присутствие цезия-137 в партиях замороженных креветок Great Value. Их производителем является индонезийская компания BMS Foods. При этом вредное для человека вещество, которое может увеличить риск развития раковых заболеваний, находилось в контейнерах с продукцией в нескольких портах США.