В Индонезии нашли источники заражения креветок радиацией

На этой неделе управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) выявило присутствие цезия-137 в партиях замороженных креветок Great Value. Их производителем является индонезийская компания BMS Foods. При этом вредное для человека вещество, которое может увеличить риск развития раковых заболеваний, находилось в контейнерах с продукцией в нескольких портах США.