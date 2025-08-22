Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп объявил дату и место жеребьевки ЧМ-2026 по футболу

Ведомости

Президент США Дональд Трамп сообщил, что жеребьевка чемпионата мира по футболу 2026 г. состоится в декабре в вашингтонском Кеннеди-центре. Об этом он рассказал во время специального обращения из Овального кабинета в присутствии президента ФИФА Джанни Инфантино.

«5 декабря этого года в Центре Кеннеди, который некоторые называют Центром Трампа-Кеннеди, но мы пока не готовы так его называть, – возможно, через неделю или около того – в Вашингтоне, округ Колумбия, состоится жеребьевка чемпионата мира по футболу FIFA 2026 г.», – сказал Трамп.

Трамп отметил, что для столицы США проведение такого события является важным событием.

«Для нас огромная честь привезти это глобальное событие и собрать здесь невероятных людей и потрясающих спортсменов, лучших спортсменов мира, в культурном центре столицы нашей нации», – сказал он.

Американский президент также заверил, что в свете предпринимаемых им мер в городе будет очень безопасно.

Ранее Трамп установил федеральный контроль над полицией Вашингтона, направил в столицу национальную гвардию и предупредил о возможном вводе войск при необходимости.

ЧМ мира по футболу-2026 пройдет в 16 городах Канады, Мексики и США и будет включать 104 матча, за победу в которых будут бороться 48 национальных сборных.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных