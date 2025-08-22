Трамп объявил дату и место жеребьевки ЧМ-2026 по футболу
Президент США Дональд Трамп сообщил, что жеребьевка чемпионата мира по футболу 2026 г. состоится в декабре в вашингтонском Кеннеди-центре. Об этом он рассказал во время специального обращения из Овального кабинета в присутствии президента ФИФА Джанни Инфантино.
«5 декабря этого года в Центре Кеннеди, который некоторые называют Центром Трампа-Кеннеди, но мы пока не готовы так его называть, – возможно, через неделю или около того – в Вашингтоне, округ Колумбия, состоится жеребьевка чемпионата мира по футболу FIFA 2026 г.», – сказал Трамп.
Трамп отметил, что для столицы США проведение такого события является важным событием.
«Для нас огромная честь привезти это глобальное событие и собрать здесь невероятных людей и потрясающих спортсменов, лучших спортсменов мира, в культурном центре столицы нашей нации», – сказал он.
Американский президент также заверил, что в свете предпринимаемых им мер в городе будет очень безопасно.
Ранее Трамп установил федеральный контроль над полицией Вашингтона, направил в столицу национальную гвардию и предупредил о возможном вводе войск при необходимости.
ЧМ мира по футболу-2026 пройдет в 16 городах Канады, Мексики и США и будет включать 104 матча, за победу в которых будут бороться 48 национальных сборных.