Трамп объявил дату и место жеребьевки ЧМ-2026 по футболу

«5 декабря этого года в Центре Кеннеди, который некоторые называют Центром Трампа-Кеннеди, но мы пока не готовы так его называть, – возможно, через неделю или около того – в Вашингтоне, округ Колумбия, состоится жеребьевка чемпионата мира по футболу FIFA 2026 г.», – сказал Трамп.