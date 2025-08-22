Трамп: Путин может посетить ЧМ-2026 по футболу в США

Трамп: Путин может посетить ЧМ-2026 по футболу в СШААмериканский президент заявил, что пригласит своего российского коллегу, если обстановка изменится
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин может посетить чемпионат мира по футболу в следующем году, в зависимости от того, как будут развиваться события. Об этом он сказал во время специального обращения из Овального кабинета в присутствии президента ФИФА Джанни Инфантино.
«Это человек по имени Владимир Путин», — сказал Трамп, показывая фотографию себя и Путина на Аляске. «Я считаю, что он может приехать, в зависимости от того, что произойдет. Он может приехать, а может и не приехать, многое будет зависеть от событий, которые произойдут в ближайшие пару недель, но мне показалось, что это хорошая фотография».
Переговоры президента Путина и Трампа состоялись в Анкоридже на Аляске, которые 15 августа.
Сборная России не примет участия в Чемпионате мира по футболу 2026 г., который пройдет с 11 июня по 19 июля на территории США, Канады и Мексики, поскольку в феврале 2022 г. ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований, в настоящее время это решение остается в силе. При этом российская команда может проводить до 10 товарищеских матчей в год и участвовать в коммерческих турнирах, а Российский футбольный союз ориентируется на возможное возвращение к международным соревнованиям к Чемпионату мира 2030 г., параллельно занимаясь подготовкой стратегии восстановления конкурентоспособности национальной команды.
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в мае говорил, что команда сможет принять участие в турнире исключительно при личном приглашении Трампа.