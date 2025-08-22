Трамп: Путин может посетить ЧМ-2026 по футболу в США

Сборная России не примет участия в Чемпионате мира по футболу 2026 г., который пройдет с 11 июня по 19 июля на территории США, Канады и Мексики, поскольку в феврале 2022 г. ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований, в настоящее время это решение остается в силе. При этом российская команда может проводить до 10 товарищеских матчей в год и участвовать в коммерческих турнирах, а Российский футбольный союз ориентируется на возможное возвращение к международным соревнованиям к Чемпионату мира 2030 г., параллельно занимаясь подготовкой стратегии восстановления конкурентоспособности национальной команды.