Силы ПВО сбили семь украинских БПЛА за ночь

В ночь на 22 августа Минобороны РФ сообщило об уничтожении 54 украинских беспилотников над российскими регионами. Наибольшее количество дронов – 19 – силы ПВО сбили в Брянской области. В Волгоградской области были ликвидированы 11 беспилотников, восемь – в Ростовской, семь – в Воронежской. Еще по три БПЛА уничтожены в Белгородской и Орловской областях, два – в Курской и один – в Крыму.