Силы ПВО сбили семь украинских БПЛА за ночь

Силы ПВО сбили семь украинских БПЛА за ночьЧетыре воздушных цели ликвидировали в Ростовской области
Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 23 августа уничтожили семь украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Четыре воздушных цели были сбиты над территорией Ростовской области. Еще два беспилотных летательных аппарата нейтрализованы в небе над Волгоградской областью. Один БПЛА был уничтожен над Кубанью.
В ночь на 22 августа Минобороны РФ сообщило об уничтожении 54 украинских беспилотников над российскими регионами. Наибольшее количество дронов – 19 – силы ПВО сбили в Брянской области. В Волгоградской области были ликвидированы 11 беспилотников, восемь – в Ростовской, семь – в Воронежской. Еще по три БПЛА уничтожены в Белгородской и Орловской областях, два – в Курской и один – в Крыму.