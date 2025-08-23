Страны НАТО поставили Украине в 2024 году вооружений на $50 млрд

Драгоне ответил на вопрос о гарантиях безопасности для Украины, которые, как считают в Киеве, должны включать присутствие контингентов стран-союзников на их территории. Эти вопросы, как указал он, являются частью международной политики и «переговоров с Москвой», а в НАТО их «совершенно не обсуждали, даже не намекали на них». Вопрос об отправке военных контингентов на Украину остается «в зачаточном состоянии» и неизвестно, есть ли вообще готовые к этому войска, НАТО по-прежнему привержено в первую очередь защищать граждан государств-членов, добавил Драгоне.