Страны НАТО поставили Украине в 2024 году вооружений на $50 млрд

Ведомости

Страны НАТО предоставили Украине 99% всей военной помощи, по итогам прошлого года ее объем достиг $50 млрд, сообщил газете Corriere della Sera председатель военного комитета альянса Джузеппе Каво Драгоне.

«По состоянию на 1 января 2025 г. мы уже достигли $33 млрд, но к концу года мы будем соответствовать предыдущему показателю, прогнозы очень оптимистичны», – сказал он.

Страны НАТО, как указал Драгоне, намерены продолжать оказывать военную помощь Киеву и увеличивать ее. Комментируя итоги саммита США – РФ на Аляске и последующую встречу американского и украинского лидеров, он выразил надежду на ужесточение санкций против России и на то, что Украина сможет вести переговоры «с твердой позиции».

Драгоне ответил на вопрос о гарантиях безопасности для Украины, которые, как считают в Киеве, должны включать присутствие контингентов стран-союзников на их территории. Эти вопросы, как указал он, являются частью международной политики и «переговоров с Москвой», а в НАТО их «совершенно не обсуждали, даже не намекали на них». Вопрос об отправке военных контингентов на Украину остается «в зачаточном состоянии» и неизвестно, есть ли вообще готовые к этому войска, НАТО по-прежнему привержено в первую очередь защищать граждан государств-членов, добавил Драгоне.

