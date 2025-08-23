Посол в Канаде предупредил о «жестком ответе» при попытках покушения на суда РФ

Канада и Финляндия на этой неделе после визита министра иностранных дел Канады Аниты Ананд в Хельсинки опубликовали заявление, в котором выразили намерение укрепить сотрудничество и диалог «по всему спектру вопросов обороны и безопасности», пишет ТАСС. Сообщалось, что страны будут уделять особое внимание в том числе «рискам, исходящим от "теневого флота" России».