Главная / Политика /

Посол в Канаде предупредил о «жестком ответе» при попытках покушения на суда РФ

Ведомости

Любые попытки покушения Запада на российские торговые суда встретят «моментальный и крайне жесткий ответ», заявил ТАСС посол России в Оттаве Олег Степанов, комментируя принятое на днях совместное заявление МИД Канады и Финляндии.

Канада и Финляндия на этой неделе после визита министра иностранных дел Канады Аниты Ананд в Хельсинки опубликовали заявление, в котором выразили намерение укрепить сотрудничество и диалог «по всему спектру вопросов обороны и безопасности», пишет ТАСС. Сообщалось, что страны будут уделять особое внимание в том числе «рискам, исходящим от "теневого флота" России».

«Сложно понять, что Оттава имеет в виду, говоря о каких-то "теневых танкерах". Суть этого термина туманна», – сказал Степанов. 

Он предположил, что речь может идти о попытке Канады «поддерживать на плаву свои и общезападные мечты насчет обретения способности мешать российскому энергоэкспорту». Однако практическими возможностями сделать это ни Канада, ни ее союзники не обладают, добавил посол.

«При этом, думаю, они прекрасно понимают, что любые попытки покушения на наши торговые суда встретят моментальный и крайне жесткий ответ», – сказал Степанов. 

