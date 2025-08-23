Газета
На Тайване провалился референдум о перезапуске АЭС «Мааньшань»

Референдум о перезапуске атомной электростанции на Тайване провалился из-за низкой явки избирателей – менее 25%. Это нанесло удар по попыткам возродить атомную энергетику после того, как правительство закрыло все реакторы, пишет Bloomberg.

Президент страны Лай Циндэ после подчеркнул, что этот вопрос не может быть решен путем проведения одного референдума. 

«Если технологии будущего будут более безопасными, с меньшим количеством ядерных отходов и будут более приемлемыми для общества, мы не будем исключать развитие ядерной энергетики», – добавил он.

Как пишет Bloomberg, референдум помогает укрепить цель правящей партии Тайваня по постепенному отказу от ядерной энергетики из соображений безопасности.

В мае на Тайване прекратил работу последний ядерный реактор АЭС «Мааньшань», поскольку истек срок его эксплуатации. Он обеспечивал 3% выработки электроэнергии страны, писал Bloomberg.

