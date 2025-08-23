Президент ЮАР обсудил Украину с Зеленским, Макроном и Стуббом
Президент ЮАР Сирил Рамафоса обсудил с президентами Украины, Франции и Финляндии вопросы урегулирования на Украине, сообщила его канцелярия.
«Во всех обсуждениях европейские лидеры [Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Александр Стубб] открыто поделились своими взглядами, высоко оценили роль ЮАР во взаимодействии с обеими сторонами конфликта и заверили президента Рамафосу в твердой решимости поддерживать усилия, направленные на завершение [конфликта]», – говорится в заявлении (цитата по «РИА Новости»).
Рамафоса сказал им о необходимости двусторонней и трехсторонней встреч Зеленского и лидеров РФ и США. Он также высоко оценил разговор, который состоялся между ним и президентом России Владимиром Путиным.
18 августа Путин по телефону поделился с Рамафозой основными итогами российско-американских переговоров на Аляске. Южноафриканский лидер выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям по урегулированию на Украине.