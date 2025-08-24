После атаки беспилотников в Ленинградской области загорелся терминал «НОВАТЭКа»Предварительно, обошлось без пострадавших
Утром 24 августа в воздушном пространстве над портом Усть-Луга было уничтожено 10 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Падение обломков одного из дронов привело к возгоранию на терминале компании «НОВАТЭК». Для ликвидации пожара привлечены силы пожарных расчетов и сотрудников МЧС.
Согласно предварительным сведениям, в результате инцидента обошлось без пострадавших.
В 04:01 представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Пулково в целях обеспечения безопасности полетов был временно прекращен прием и выпуск воздушных судов.
По подсчетам «Ведомостей», 23-24 августа из «Пулково» отменены вылеты 59 рейсов, задержаны 54.