Российские системы ПВО за ночь сбили 95 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за ночь сбили 95 украинских беспилотниковДроны ликвидировали в 14 регионах
В ночь на 24 августа силами противовоздушной обороны было уничтожено 95 украинских беспилотников в небе над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Боевые дроны были сбиты над территориями Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областей, а также над Республикой Крым и Республикой Татарстан.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что беспилотные летательные аппараты атаковали промышленное предприятие в Сызрани. Предварительно, погибших и пострадавших нет.
В воздушном пространстве над портом Усть-Луга в Ленинградской области было уничтожено 10 беспилотных летательных аппаратов. Падение обломков одного из дронов привело к возгоранию на терминале компании «НОВАТЭК». Для ликвидации пожара привлечены силы пожарных расчетов и сотрудников МЧС.
В Брянской области ВСУ атаковали FPV-дронами гражданский автомобиль в селе Чуровичи Климовского района. Ранены два мирных жителя: мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.