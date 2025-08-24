Российские системы ПВО за ночь сбили 95 украинских беспилотников

В воздушном пространстве над портом Усть-Луга в Ленинградской области было уничтожено 10 беспилотных летательных аппаратов. Падение обломков одного из дронов привело к возгоранию на терминале компании «НОВАТЭК». Для ликвидации пожара привлечены силы пожарных расчетов и сотрудников МЧС.