Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции

Письмо о таких намерениях подписали Шмыгаль и министр обороны Швеции Пол Йонсон во время его визита на Украину 23 августа. По словам украинского министра, документ «актуализирует совместные усилия в этой сфере, создает условия для реализации общих проектов в оборонной промышленности». Страны также намерены продолжить обмениваться технологиями и опытом в сфере производства вооружений и военной техники с целью «повышения устойчивости и самодостаточности наших ОПК», рассказал Шмыгаль.