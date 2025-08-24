Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции
Власти Украины и Швеции договорились о совместном производстве оборонной продукции, сообщил в своем Telegram-канале украинский министр обороны Денис Шмыгаль.
Письмо о таких намерениях подписали Шмыгаль и министр обороны Швеции Пол Йонсон во время его визита на Украину 23 августа. По словам украинского министра, документ «актуализирует совместные усилия в этой сфере, создает условия для реализации общих проектов в оборонной промышленности». Страны также намерены продолжить обмениваться технологиями и опытом в сфере производства вооружений и военной техники с целью «повышения устойчивости и самодостаточности наших ОПК», рассказал Шмыгаль.
Глава минобороны республики поблагодарил Швецию за поддержку Киева в его борьбе с Россией, в частности, за выделение $486 млн совместно с Норвегией и Данией. Стороны также обсудили сотрудничество в сфере военной авиации, Шмыгаль поблагодарил шведское правительство за передачу самолетов радиолокационной разведки и управления ASC-890, говорится в сообщении.