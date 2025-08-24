Трамп: США поддерживают разрешение конфликта на Украине путем переговоров
США поддерживают урегулирование российско-украинского конфликта путем переговоров, заявил президент страны Дональд Трамп в поздравлении по случаю Дня независимости Украины. Текст обращения опубликовал в X украинский президент Владимир Зеленский.
«Пришло время положить конец бессмысленным убийствам. Соединенные Штаты поддерживают переговорное урегулирование, которое приведет к прочному, долгосрочному миру», – написал Трамп в письме.
Зеленский поблагодарил Трампа за поздравление и указал, что США стоят «бок о бок с Украиной, защищая самое ценное – независимость, свободу и гарантированный мир». Он выразил уверенность, что Киев и Вашингтон совместными усилиями смогут завершить конфликт и «достичь настоящего мира для Украины».
18 августа Трамп встретился с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. В процессе диалога последний не отвергал возможность обмена территориями с РФ, но отметил сложность этого вопроса. Зеленский 21 августа заявил журналистам, что Украина не будет официально признавать потери территорий даже в случае их потенциального обмена. По этому вопросу, по словам главы государства, Киев ждет «конкретики» от Москвы. В тот же день помощник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью итальянской La Repubblica, что Киев готов признать ряд территорий «де-факто утраченными».