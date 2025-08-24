Минобороны показало видео с освобожденными российскими военными

В предыдущий раз Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «84 на 84» 14 августа. Российские военнослужащие так же переправлялись через территорию Белоруссии. Тогда глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате этого обмена домой вернутся 59 жителей полуострова. Обмен состоялся благодаря договоренностям, достигнутым на третьем раунде переговоров между Москвой и Киевом, который состоялся 23 июля в Стамбуле.