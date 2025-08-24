Два человека погибли при атаке Израиля по йеменской Сане
Два человека погибли, еще 35 получили ранения в результате израильских авиаударов по столице Йемена Сане, сообщил телеканал Al Masirah со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Силы гражданской обороны и спасатели работают над тушением пожаров, вызванных израильской агрессией, а также поиском пострадавших.
Al Masirah уточнил, что Йемен возложил на Израиль и его союзников всю ответственность за последствия провокационных действий и их влияние на мир и безопасность в регионе.
24 августа Израиль авиаударами атаковал районы йеменской столицы Саны. Местные жители сообщили агентству Reuters, что удары были нанесены по району вблизи президентского комплекса и ракетных баз.
Армия обороны Израиля сообщила, что удар был нанесен по электростанциям Хизиз и Аср. По данным ЦАХАЛ, они служили важным источником энергии для военных целей.