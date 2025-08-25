Президент Польши наложил вето на закон о соцвыплатах неработающим украинцам
Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, предусматривающий социальные выплаты и бесплатное медобеспечение неработающим гражданам Украины. Он сообщил об этом на брифинге.
Навроцкий отметил, что поляки и впредь будут «народом, открытым для помощи и принятия украинских беженцев». Но, по его словам, за 3,5 года ситуация принципиально изменилась и законодательство требует корректировки.
«Все политические группы декларируют, что "800+" положено только тем гражданам, которые работают. Закон, который лег на мой стол, не исполняет этого требования, а я своего мнения не меняю и убежден, что "800+" положено только тем украинцам, которые работают», – сказал президент, отметив, что то же касается и медобеспечения (цитата по «РИА Новости»).
Навроцкий предложил свой законопроект, в котором соцвыплаты и бесплатное медобслуживание будут получать исключительно граждане, имеющие в Польше легальную работу и выплачивающие налоги.
После начала Россией спецоперации на Украине Польша приняла несколько миллионов беженцев из этой республики. Парламент страны принял закон о льготах для них, включая бесплатное медобеспечение и ряд социальных выплат. В частности, речь о ежемесячном пособии «800+» – выплате суммой 800 злотых (более $200) на каждого ребенка.