Навроцкий призвал ужесточить условия выдачи гражданства националистам из Украины
Условия получения польского гражданства должны быть ужесточены, а в законопроекте об этом должен быть лозунг «стоп бандеровщине». Об этом объявил президент Польши Кароль Навроцкий.
«В моем проекте закона [о гражданстве] я предлагаю новые условия для получения польского гражданства для приезжих из других стран, не только из Украины. Процесс получения гражданства должен быть более долгим», – сказал он (цитата по ТАСС).
Для получения гражданства необходимый срок пребывания в Польше может быть продлен с трех до 10 лет. Ужесточение может затронуть граждан Украины, поддерживающих наследие украинского националиста Степана Бандеры. Также Навроцкий предложил ужесточить наказание за нелегальное пересечение границы.
9 августа на Национальном стадионе в Варшаве прошел концерт белорусского рэпера Макса Коржа, который обернулся политическим скандалом в Польше. Посетители перепрыгивали через ограждения чтобы попасть в фан-зону, а украинские фанаты пронесли на концерт флаги Украинской повстанческой армии (УПА,
Польские власти осудили поведение фанатов и демонстрацию флагов. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что были возбуждены уголовные дела в отношении 63 человек – это 57 украинцев и шесть белорусов. Он объявил, что их вышлют из страны.