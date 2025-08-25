Италия готова отправить на Украину военных специалистов по разминированию
Правительство Италии заявило союзникам о готовности направить на Украину военных специалистов для разминирования территорий и водного пространства, сообщает La Repubblica со ссылкой на источники. По данным издания, речь идет о задействовании экспертов военно-морского флота и армии, а также специализированных кораблей для очистки акваторий и инженерных подразделений для работы на заминированных землях.
Источники уточняют, что для этих работ потребуются сотни специалистов.
Помимо этого Рим готов поддержать союзников, предоставляя разведданные и подключив военно-воздушные силы к операциям по патрулированию воздушного пространства Украины.
В то же время Италия пока исключает возможность отправки сухопутных войск для непосредственного участия в миротворческих миссиях. Однако, как отмечает издание, в случае заключения перемирия и формирования международных миротворческих сил Риму будет сложно отказаться от участия карабинеров, уже имеющих опыт работы в зарубежных миссиях.
Bloomberg писало, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила дать Украине гарантии безопасности без приема в НАТО. По данным агентства, европейские лидеры обсуждают гарантии безопасности для Киева, согласно которым союзников Украины обяжутся в течение 24 часов согласовать военную поддержку, если конфликт с Россией возобновится.
План Мелони не предполагает членства Украины в альянсе. Тем не менее, по словам собеседников агентства, он предлагает механизм коллективной помощи, схожий с пятой статьей устава блока, которая предусматривает взаимную защиту в случае нападения на любого члена НАТО.