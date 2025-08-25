Италия готова отправить на Украину военных специалистов по разминированию

Правительство Италии заявило союзникам о готовности направить на Украину военных специалистов для разминирования территорий и водного пространства, сообщает La Repubblica со ссылкой на источники. По данным издания, речь идет о задействовании экспертов военно-морского флота и армии, а также специализированных кораблей для очистки акваторий и инженерных подразделений для работы на заминированных землях.