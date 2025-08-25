Der Spiegel: Мерц рассматривает фон дер Ляйен на пост президента Германии
Канцлер Германии Фридрих Мерц рассматривает возможность выдвижения главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на пост президента ФРГ на выборах в 2027 г. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.
Как отмечается в материале, фон дер Ляйен переизбрали на пост главы ЕК в конце 2024 г., поэтому, выиграв на президентских выборах в 2027 г., она бы потеряла половину своего срока на нынешней должности.
2 июля 2019 г. Европейский совет единогласно, за исключением бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая воздержалась, выдвинул фон дер Ляйен в качестве кандидата на пост председателя ЕК. 16 июля ее кандидатура была одобрена Европейским парламентом 383 голосами из 747. Она стала первой женщиной, занявшей этот пост..
В июне 2024 г. Европейский совет выдвинул кандидатуру фон дер Ляйен на второй срок в качестве председателя ЕК. Ее поддержали все члены совета, кроме представителей Венгрии и Италии, выступивших против и воздержавшихся. 18 июля 2024 г. по результатам голосования в Европарламенте она была переизбрана, набрав 401 голос из 707 возможных.