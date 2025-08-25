Der Spiegel: Мерц рассматривает фон дер Ляйен на пост президента Германии

В июне 2024 г. Европейский совет выдвинул кандидатуру фон дер Ляйен на второй срок в качестве председателя ЕК. Ее поддержали все члены совета, кроме представителей Венгрии и Италии, выступивших против и воздержавшихся. 18 июля 2024 г. по результатам голосования в Европарламенте она была переизбрана, набрав 401 голос из 707 возможных.