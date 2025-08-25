Газета
Politico назвало пять вероятных войн будущего

Американская разведка и ведущие эксперты в области геополитики считают, что в ближайшие пять лет существует несколько регионов, где локальные кризисы способны перерасти в полномасштабные войны с серьезными глобальными последствиями. Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники.

Среди наиболее опасных зон называются Южная Азия (Индия и Пакистан), Восточная Азия (Тайваньский пролив и Китай), Корейский полуостров, Южный Кавказ и страны Балтии. Эксперты отмечают, что новые технологии, включая автономное оружие и беспилотники, делают перспективу конфликтов более непредсказуемой.

В Южной Азии напряженность между Индией и Пакистаном остается высокой. В мае 2025 г. страны обменялись ракетными ударами после теракта в Джамму и Кашмире, что, по мнению аналитиков, показало, насколько близки стороны к возможному ядерному обмену.

Тайваньский пролив также остается точкой напряжения, отмечает издание. Китай, нацелившийся на объединение с островом, к 2027 г. планирует достичь готовности к возможному вторжению, что может поставить США и их союзников перед серьезной дилеммой о применении военной силы.

Кроме того, эксперты отмечают, что возможные действия России в Прибалтике станут проверкой обязательств НАТО по 5 ст. и могут вызвать эскалацию, затрагивающую Европу и США.

Корейский полуостров, несмотря на существующие договоренности, также сохраняет высокий риск, учитывая ядерный потенциал Северной Кореи и неопределенность ее внутренней политики, пишет Politico

