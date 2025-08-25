Politico назвало пять вероятных войн будущего

Тайваньский пролив также остается точкой напряжения, отмечает издание. Китай, нацелившийся на объединение с островом, к 2027 г. планирует достичь готовности к возможному вторжению, что может поставить США и их союзников перед серьезной дилеммой о применении военной силы.



Кроме того, эксперты отмечают, что возможные действия России в Прибалтике станут проверкой обязательств НАТО по 5 ст. и могут вызвать эскалацию, затрагивающую Европу и США.