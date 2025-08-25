Трамп заявил о «личностных противоречиях» в украинском конфликте
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине в итоге будет остановлен, несмотря на «личностные противоречия» между сторонами. Об этом он сказал журналистам в Овальном кабинете.
«И тот конфликт, который я думал, честно говоря, будет легче всего решить, – это Россия и Украина. Но там оказались большие личностные противоречия. Такое тоже бывает. Но мы собираемся это остановить. В конце концов мы это прекратим», – сказал Трамп.
24 августа американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News заявил, что США не считают, что конфликт на Украине завершится «в одночасье», но надеются, что кризис будет урегулирован не позднее, чем через три-шесть месяцев.
16 августа сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что конфликт России и Украины может завершиться до Рождества при условии встречи лидеров трех стран. Если же такая встреча не состоится, указал сенатор, то Трамп «может серьезно повлиять» на Россию.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что конфликт необходимо закончить до завершения президентского срока Трампа.