Трамп заявил, что остановил 7-10 войн
Президент США Дональд Трамп заявил, что уже остановил семь войн, хотя на самом деле их 10, но он не учитывает несколько. Об этом он сказал журналистам в Овальном кабинете.
«Мы остановили семь войн, а на самом деле их число 10. Мы не учитываем несколько из них и не включаем в этот список то, что мы сделали с Ираном, остановив их ядерную программу», – сказал Трамп.
Ранее Трамп заявлял о шести остановленных конфликтах, включая конфликты между Индией и Пакистаном , Таиландом и Камбоджей, а также Конго и Руандой.