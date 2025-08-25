Трамп заявил, что США и Россия обсуждали сокращение ядерных арсеналов

Трамп заявил, что США и Россия обсуждали сокращение ядерных арсеналовНо прежде всего нужно закончить украинский конфликт, подчеркнул американский президент
Президент США Дональд Трамп сообщил, что США и Россия обсуждали сокращение своих ядерных вооружений. Об этом он сказал журналистам в Овальном кабинете.
Трамп подчеркнул, что приезд президента РФ Владимира Путина на Аляску стал важным сигналом о его намерении добиться результата по украинскому урегулированию, и назвал визит «очень успешным».
«Мы также говорили о ракетах, о ядерном оружии, о многих других вещах, о его ограничении», – сказал Трамп.
Трамп добавил, что Вашингтон хочет привлечь к этому вопросу и Китай.
«У нас больше всего ядерного оружия, Россия на втором месте, а Китай – на третьем, но Китай сильно отстает. Хотя они догонят нас через пять лет. Мы хотели бы денуклеаризировать мир – слишком много силы. Мы также об этом говорили. Это часть процесса, но прежде всего нужно закончить конфликт», – сказал он.
Ранее Трамп заявлял, что Вашингтон был бы в опасности, однако ему удалось этого избежать за счет взаимопонимания с Путиным. Их встреча состоялась 15 августа на Аляске в узком составе в формате «три на три». Переговоры продлились 2 часа 45 минут. Глава МИД РФ Сергей Лавров по их итогам отметил, что теперь Трамп понимает необходимость устранения первопричин конфликта для его завершения.