Трамп рассказал о личной неприязни Путина к Зеленскому
Президент США Дональд Трамп утверждает, что президент России Владимир Путин не готов встречаться с лидером Украины Владимиром Зеленским якобы потому, что ему не нравится Зеленский. Об этом Трамп сказал журналистам в Овальном кабинете.
«Потому что он ему не нравится», – ответил американский президент на соответствующий вопрос.
«У меня есть люди, которые мне не нравятся, и я не хочу с ними встречаться, – добавил он. – Они действительно не любят друг друга».
25 августа Зеленский сообщил, что украинские власти в конце недели проведут встречу с американскими коллегами, чтобы обсудить возможность переговоров Москвы и Киева.
24 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил NBC News, что Россия признает Зеленского де-факто «главой режима». По его словам, в этом качестве Москва готова встречаться с ним.
Лавров ранее объяснял, что о встрече Путина с Зеленским можно говорить лишь при условии предварительной проработки всех вопросов, требующих обсуждения на высшем уровне. Министр иностранных дел РФ также подчеркнул, что Киев не проявляет интереса к устойчивому урегулированию конфликта.