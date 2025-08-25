Трамп предупредил о последствиях, если встреча Путина с Зеленским не состоится
Президент США Дональд Трамп заявил о потенциальных последствиях для России в случае, если встреча лидера РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского не состоится.
«Могут быть очень серьезные последствия, но посмотрим, что произойдет. Последствия могут быть очень большими», – сказал Трамп журналистам на брифинге.
Он также отметил, что не знает наверняка, встретятся ли они. «Может, встретятся, может, нет», – добавил американский лидер.
25 августа Зеленский сообщил, что украинские власти в конце недели проведут встречу с американскими коллегами, чтобы обсудить возможность переговоров Москвы и Киева.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Россия признает Зеленского де-факто «главой режима». По его словам, в этом качестве Москва готова встречаться с ним. Лавров подчеркивал, что российский президент готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней будет «президентская повестка дня». Глава МИДа также напомнил, что в настоящее время Зеленский не является легитимным лицом, которое могло бы подписывать юридические документы об урегулировании.