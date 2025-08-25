Трамп считает, что Россия готова сократить свои ядерные арсеналы

«Одно из того, что мы пытаемся сделать с Россией и Китаем, – это денуклеаризация, и это очень важно. Это одна из тем, которую я обсуждал с президентом [России Владимиром] Путиным. Я считаю, что денуклеаризация – это очень важно, но Россия готова к этому, и я думаю, что Китай тоже будет готов», – сказал Трамп.