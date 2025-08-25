Трамп считает, что Россия готова сократить свои ядерные арсеналы
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия может сократить свои ядерные вооружения. Об этом он сказал журналистам в Белом доме.
«Одно из того, что мы пытаемся сделать с Россией и Китаем, – это денуклеаризация, и это очень важно. Это одна из тем, которую я обсуждал с президентом [России Владимиром] Путиным. Я считаю, что денуклеаризация – это очень важно, но Россия готова к этому, и я думаю, что Китай тоже будет готов», – сказал Трамп.
Ранее 25 августа Трамп сообщил, что США и Россия уже обсуждали сокращение своих ядерных вооружений. Трамп добавил, что Вашингтон хочет привлечь к этому вопросу и Китай.
Трамп считает, что Вашингтон был бы в опасности, однако ему удалось этого избежать за счет взаимопонимания с Путиным. Их встреча состоялась 15 августа на Аляске. Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров отметил, что теперь Трамп понимает необходимость устранения первопричин конфликта для его завершения.