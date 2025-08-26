Володин встретился с Си Цзиньпином в Пекине
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин встретились в Пекине. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Володин передал Си приветствие и добрые пожелания от президента России Владимира Путина, а также проинформировал его о прошедшем в Пекине 10-м заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей.
Володин находится в Китае с официальным визитом во главе парламентской делегации РФ. Ранее спикер ГД встретился с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
19 августа источники на Охотном Ряду сообщали «Ведомостям», что помимо Пекина в ходе визита в Китай делегация Госдумы посетит Чанчунь.
Делегация Госдумы посещала Китай в марте 2025 г., группу возглавлял вице-спикер Александр Бабаков («Справедливая Россия»). Тогда депутаты принимали участие в третьем заседании совместной депутатской рабочей группы при Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания России и ВСНП. В апреле делегация Думы во главе с вице-спикером от «Новых людей» Владиславом Даванковым приняла участие в Форуме политических партий Шанхайской организации сотрудничества в Китае.