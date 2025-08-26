Володин встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Делегация Госдумы посещала Китай в марте 2025 г., группу возглавлял вице-спикер Александр Бабаков («Справедливая Россия»). Тогда депутаты принимали участие в третьем заседании совместной депутатской рабочей группы при Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания России и ВСНП. В апреле делегация Думы во главе с вице-спикером от «Новых людей» Владиславом Даванковым приняла участие в Форуме политических партий Шанхайской организации сотрудничества в Китае.