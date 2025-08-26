Австралия сообщила о высылке посла Ирана и еще трех дипломатов
Австралия высылает посла Ирана Ахмада Садеги в Канберре, а также трех дипломатов. Решение было принято после сообщения спецслужб страны о том, что Иран стоит как минимум за двумя антисемитскими нападениями на территории Австралии, говорится в материале CNN.
Премьер-министр страны Энтони Альбанезе сообщил, что, по мнению Австралийской службы безопасности и разведки (ASIO), Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана связан с двумя инцидентами в 2024 г. По данным ASIO, речь идет о поджоге в октябре 2024 г. континентальной кухни Льюиса рядом с пляжем Бонди в Сиднее, где более 50 лет подавали кошерную еду. Второе нападение произошло на синагогу Адасс Исраэль в Мельбурне в декабре прошлого года: двое нападавших в масках бросили в помещение какую-то жидкость, а затем подожгли его.
Садеги и трем другим дипломатам дали неделю на выезд из страны. Ранее Австралия не высылала иностранного посла со времен Второй мировой войны. Кроме того, Австралия приостановила работу своего посольства в Иране для обеспечения безопасности сотрудников консульства. Находящимся в Исламской республике австралийцам было рекомендовано покинуть страну.