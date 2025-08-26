Австралия сообщила о высылке посла Ирана и еще трех дипломатов

Премьер-министр страны Энтони Альбанезе сообщил, что, по мнению Австралийской службы безопасности и разведки (ASIO), Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана связан с двумя инцидентами в 2024 г. По данным ASIO, речь идет о поджоге в октябре 2024 г. континентальной кухни Льюиса рядом с пляжем Бонди в Сиднее, где более 50 лет подавали кошерную еду. Второе нападение произошло на синагогу Адасс Исраэль в Мельбурне в декабре прошлого года: двое нападавших в масках бросили в помещение какую-то жидкость, а затем подожгли его.