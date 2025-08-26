Газета
Главная / Политика /

Сальдо рассказал Путину о социально-экономическом развитии Херсонской области

Регион со времен СССР не наблюдал такого масштаба строительства дорог, в этом году освоено 82 млрд рублей
Ведомости

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Глава региона доложил о развитии области – в частности, о жилищном строительстве, инфраструктуре и инвестициях, сообщается на сайте Кремля.

Сальдо сообщил Путину, что в регионе действует программа социально-экономического развития: за 2023–2024 гг. проведено 346 мероприятий и освоено 133 млрд руб. В 2025 г. пока освоено 82 млрд руб.

Губернатор отметил, что Херсонская область со времен Советского Союза не наблюдала такого масштаба дорожного строительства и восстановительных работ, как сейчас. В частности, в августе начался ремонт магистральной дороги федерального значения М-17, идущей со стороны Крыма.

Для жилищного строительства за 2024 г. и половину 2025 г. было выделено 44 участка общей площадью примерно 600 га с потенциалом 5,7 млн кв. м. Участники спецоперации и социальные категории граждан получат скидку на покупку жилья. Кроме того, были разработаны мастер-планы для двух опорных населенных пунктов на Азовском и Черном морях. Сальдо также рассказал, что была возведена новая подстанция на 150 киловольт, выравнивающая уровень электроснабжения левобережья Херсонщины. С крымской стороны был проложен газопровод, обеспечивающий всю южную часть области.

По словам Сальдо, в области зарегистрировано почти 13 000 предпринимательских субъектов. Собственные доходы бюджета составили более 7 млрд руб. На территории региона функционирует 60 инвестиционных площадок. Заключено 45 соглашений с инвесторами, а совокупный объем финансовых вложений превысил 10 млрд руб.

