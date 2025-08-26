Сальдо рассказал Путину о социально-экономическом развитии Херсонской области

Для жилищного строительства за 2024 г. и половину 2025 г. было выделено 44 участка общей площадью примерно 600 га с потенциалом 5,7 млн кв. м. Участники спецоперации и социальные категории граждан получат скидку на покупку жилья. Кроме того, были разработаны мастер-планы для двух опорных населенных пунктов на Азовском и Черном морях. Сальдо также рассказал, что была возведена новая подстанция на 150 киловольт, выравнивающая уровень электроснабжения левобережья Херсонщины. С крымской стороны был проложен газопровод, обеспечивающий всю южную часть области.