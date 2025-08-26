Белоусову доложили о готовности фондов Минобороны к отопительному периоду
Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание по готовности фондов Минобороны России к отопительному периоду 2025/2026 гг. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.
В совещании участвовали замминистра обороны генерал-полковник Андрей Булыга, представители центральных органов военного управления, руководства военных округов, видов и родов войск.
Булыга доложил о создании условий для подготовки фондов Минобороны к отопительному периоду и утверждении планов по ремонту объектов и доведению лимитов бюджетных обязательств. В рамках реализации поручений Белоусова особое внимание уделено подготовке объектов в Североморске, ремонту объектов бригад морской пехоты Тихоокеанского флота, объектов медицинского назначения и жилого фонда в Валдае Новгородской области и поселке Молькино Краснодарского края.
Представители командования военных округов, видов и родов войск сообщили министру обороны о готовности фондов к зимнему периоду, завершении ремонтных работ, создании запасов топлива, укомплектованности персоналом, техническими и аварийными бригадами и получении паспортов готовности объектов. Белоусов поручил в установленные сроки обеспечить подготовку фондов Минобороны к зимнему периоду и взять на контроль объекты, требующие особого внимания.