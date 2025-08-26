Белоусову доложили о готовности фондов Минобороны к отопительному периоду

Булыга доложил о создании условий для подготовки фондов Минобороны к отопительному периоду и утверждении планов по ремонту объектов и доведению лимитов бюджетных обязательств. В рамках реализации поручений Белоусова особое внимание уделено подготовке объектов в Североморске, ремонту объектов бригад морской пехоты Тихоокеанского флота, объектов медицинского назначения и жилого фонда в Валдае Новгородской области и поселке Молькино Краснодарского края.