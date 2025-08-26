Reuters: саммит ШОС в Китае покажет солидарность Глобального Юга

Особое внимание привлекает первый за более чем семь лет визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Китай. Его приезд рассматривается как шаг к дальнейшему снижению напряженности между Индией и КНР после приграничных столкновений в 2020 г. В последний раз Моди встречался с председателем КНР Си Цзиньпином и Путиным на саммите БРИКС в Казани в 2024 г.