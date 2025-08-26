Газета
Главная / Политика /

Reuters: саммит ШОС в Китае покажет солидарность Глобального Юга

Ведомости

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который начнется в Китае 31 августа, покажет «солидарность Глобального Юга», а также «поможет России, попавшей под санкции, совершить еще один дипломатический переворот». Об этом пишет агентство Reuters.

Форум пройдет в северном китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября и станет крупнейшим с момента основания ШОС в 2001 г. В нем примут участие более 20 мировых лидеров, включая президента России Владимира Путина, лидеров стран Центральной Азии, Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии.

Особое внимание привлекает первый за более чем семь лет визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Китай. Его приезд рассматривается как шаг к дальнейшему снижению напряженности между Индией и КНР после приграничных столкновений в 2020 г. В последний раз Моди встречался с председателем КНР Си Цзиньпином и Путиным на саммите БРИКС в Казани в 2024 г.

Как отмечает МИД Китая, за годы существования ШОС превратилась из регионального объединения шести стран в структуру с 10 постоянными членами и 16 странами-наблюдателями и партнерами по диалогу. Ее задачи расширились от борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности до экономического и военного сотрудничества.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может провести встречу с Путиным в рамках визита в Китай на саммит ШОС.

