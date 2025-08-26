Трамп: убийство в Вашингтоне будет караться смертной казнью
Президент США Дональд Трамп заявил, что убийство в Вашингтоне будет караться смертной казнью, которая послужит мерой предупреждения преступлений. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров.
«Если кто-то убьет кого-то в столице – Вашингтоне, округ Колумбия, – мы будем добиваться смертной казни, и это очень сильная мера превентивного воздействия, с чем согласны все, кто это слышал», – сказал Трамп, добавив, что не уверен, готовы ли к этому в стране.
«Другого выбора нет», – сказал он, отметив, что другим штатам придется принимать собственные решения по этому вопросу.
12 августа стало известно, что в Вашингтон уже перебросили до 800 бойцов нацгвардии для борьбы с преступностью. Из них 100–200 оказывают прямую поддержку полиции, остальные выполняют административные и логистические задачи, а также обеспечивают физическое присутствие для усиления сил правопорядка.
11 августа Трамп принял решение о применении сил национальной гвардии для наведения порядка на улицах Вашингтона.
Уже 22 августа Трамп заявил, что Вашингтон «снова безопасен». Он подчеркнул эффективную работу нацгвардии и полиции и пригрозил «плохими вещами» мэру Вашингтона Мюриел Боузер за распространение «крайне неверной информации о количестве преступлений». В частности, он пригрозил полностью взять город и в целом округ Колумбия под федеральный контроль. 18 августа Боузер заявила, что присутствие нацгвардейцев на территории столицы не имеет практического смысла.