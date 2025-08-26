16 августа сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что конфликт России и Украины может завершиться до Рождества при условии встречи лидеров трех стран. Если же такая встреча не состоится, указал сенатор, то Трамп «может серьезно повлиять» на Россию.