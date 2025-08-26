Уиткофф: США надеются урегулировать конфликт на Украине до конца года
Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что США рассчитывают достичь урегулирования конфликта на Украине к концу года. Об этом он заявил на заседании кабинета министров во главе с президентом Дональдом Трампом.
«В России, Украине, Иране, Израиле и с "Хамасом" мы проводим встречи всю эту неделю по всем трем конфликтам и надеемся урегулировать их до конца этого года», – сказал Уиткофф.
24 августа американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News заявил, что США не считают, что конфликт на Украине завершится «в одночасье», но надеются, что кризис будет урегулирован не позднее, чем через три-шесть месяцев.
16 августа сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что конфликт России и Украины может завершиться до Рождества при условии встречи лидеров трех стран. Если же такая встреча не состоится, указал сенатор, то Трамп «может серьезно повлиять» на Россию.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что конфликт необходимо закончить до завершения президентского срока Трампа.