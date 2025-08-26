Газета
Политика

Уиткофф: Трампа должны признать лучшим кандидатом на Нобелевскую премию мира

Ведомости

Спецпосланник США Стив Уиткофф выразил надежду, что Нобелевский комитет признает Трампа ведущим претендентом на премию мира. Об этом он заявил на заседании кабинета министров во главе с президентом США Дональдом Трампом.

«Ваша команда просто невероятна. И я могу пожелать лишь одного: чтобы Нобелевский комитет наконец наладил работу и признал, что вы – лучший кандидат с момента основания Нобелевской премии мира – для получения этой награды», – сказал Уиткофф.

22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Трамп заслуживает получить Нобелевскую премию мира и его можно в этом поддержать.

7 августа Камбоджа официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира за содействие в восстановлении мира на границе государства. Письмо направил премьер-министр страны Хун Манет.

24 июня американский политик, конгрессмен Бадди Картер, по данным телеканала Fox News, обратился в Нобелевский комитет мира с заявлением о том, что Трамп сыграл «выдающуюся и историческую роль» в прекращении конфликта между Израилем и Ираном.

