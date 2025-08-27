Силы ПВО сбили 26 украинских беспилотников над регионами России
В течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в российских регионах. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Больше всего беспилотников – 15 – было нейтрализовано в небе над Ростовской областью. Четыре БПЛА российские военные сбили в Орловской области, три – в Белгородской. По две воздушных цели были поражены в Брянской и Курской областях.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО сбили БПЛА в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах. Из-падения БПЛА произошел взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме в переулке Халтуринский в областном центре. Было эвакуировано 15 жильцов, обошлось без пострадавших. По данным ТАСС, повреждения получили как минимум семь многоквартирных жилых домов. В Новобессергеневке и селе Боцманово Неклиновского района посечены осколками несколько фасадов, крыш и ворот частных домов, автомобиль. Кроме того, в Новошахтинске обломки беспилотника рухнули во двор частного дома. Пострадавших нет.