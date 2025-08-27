Россия пригрозила норвежским рыбопромысловым судам ответными мерами

Россия пригрозила норвежским рыбопромысловым судам ответными мерамиОсло дан месяц на пересмотр решения по двум компаниям из РФ
Москва предпримет ответные меры против норвежских рыбопромысловых судов в случае, если Норвегия в течение месяца не пересмотрит запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух компаний из России. Об этом заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Глава ведомства также подчеркнул, что рыболовство и распределение квот на вылов в открытых водах Баренцева и Норвежского морей будет вестись исходя из национальных интересов России.
В сообщении Росрыболовства указывается, что Норвегия безосновательно ввела запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний в июле 2025 г. По словам Шестакова, результатом действий Норвегии станет разрушение эффективной системы управления и регулирования рыбного промысла в Северной Атлантике, которая выстраивалась десятилетиями для обеспечения долгосрочной рациональной эксплуатации совместных запасов водных биоресурсов.
Шестаков также напомнил, что смешанная Российско-норвежская комиссия по рыболовству, созданная для обеспечения бережного использования водных биоресурсов Баренцева и Норвежского морей, действует с 1976 г. По его словам, даже в годы Холодной войны стороны выполняли свои обязательства добросовестно, в частности, обеспечивали доступ судов в районы промысла и проводили обмен научными данными.
Норвегия присоединилась к санкциям ЕС в отношении рыболовных компаний «Норебо» и «Мурман сифуд» 10 июля. 29 июля в МИД РФ был вызван временный поверенный Норвегии Рагнхильд Йохансен, там ему вручили ноту протеста. Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что работа компаний соответствует двусторонним межправительственным соглашениям.