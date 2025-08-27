Россия пригрозила норвежским рыбопромысловым судам ответными мерами

Шестаков также напомнил, что смешанная Российско-норвежская комиссия по рыболовству, созданная для обеспечения бережного использования водных биоресурсов Баренцева и Норвежского морей, действует с 1976 г. По его словам, даже в годы Холодной войны стороны выполняли свои обязательства добросовестно, в частности, обеспечивали доступ судов в районы промысла и проводили обмен научными данными.