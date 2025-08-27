Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Россия пригрозила норвежским рыбопромысловым судам ответными мерами

Осло дан месяц на пересмотр решения по двум компаниям из РФ
Ведомости

Москва предпримет ответные меры против норвежских рыбопромысловых судов в случае, если Норвегия в течение месяца не пересмотрит запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух компаний из России. Об этом заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Глава ведомства также подчеркнул, что рыболовство и распределение квот на вылов в открытых водах Баренцева и Норвежского морей будет вестись исходя из национальных интересов России.

В сообщении Росрыболовства указывается, что Норвегия безосновательно ввела запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний в июле 2025 г. По словам Шестакова, результатом действий Норвегии станет разрушение эффективной системы управления и регулирования рыбного промысла в Северной Атлантике, которая выстраивалась десятилетиями для обеспечения долгосрочной рациональной эксплуатации совместных запасов водных биоресурсов.

Шестаков также напомнил, что смешанная Российско-норвежская комиссия по рыболовству, созданная для обеспечения бережного использования водных биоресурсов Баренцева и Норвежского морей, действует с 1976 г. По его словам, даже в годы Холодной войны стороны выполняли свои обязательства добросовестно, в частности, обеспечивали доступ судов в районы промысла и проводили обмен научными данными.

Норвегия присоединилась к санкциям ЕС в отношении рыболовных компаний «Норебо» и «Мурман сифуд» 10 июля. 29 июля в МИД РФ был вызван временный поверенный Норвегии Рагнхильд Йохансен, там ему вручили ноту протеста. Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что работа компаний соответствует двусторонним межправительственным соглашениям.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных