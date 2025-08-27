Защита Усманова подала иск о клевете против Совета ЕС

«Наши конкретные примеры показывают, что Совет ЕС не проверяет источники и довольствуется непроверенными выдержками из прессы – даже если автор отказывается от своих слов, в том числе в суде», – цитирует адвоката Euronews. По словам Штайнхефеля, сотни статей были удалены или исправлены, однако это не повлияло на решение ЕС.