Защита Усманова подала иск о клевете против Совета ЕС
Немецкий адвокат Йоахим Штайнхефель, представляющий интересы российского бизнесмена Алишера Усманова, подал иск о клевете к Совету Европейского союза (ЕС) в связи с санкциями. Об этом пишет Euronews.
По словам адвоката, ключевые утверждения, на которые опирался Совет при внесении Усманова в санкционный список, впоследствии были признаны необоснованными.
«Наши конкретные примеры показывают, что Совет ЕС не проверяет источники и довольствуется непроверенными выдержками из прессы – даже если автор отказывается от своих слов, в том числе в суде», – цитирует адвоката Euronews. По словам Штайнхефеля, сотни статей были удалены или исправлены, однако это не повлияло на решение ЕС.
В феврале Усманов выиграл суд против немецкого издания Tagesspiege. Газете запретят распространять «целый ряд ложных утверждений» о предпринимателе, которые использовались в качестве обоснований санкций ЕС против него.
После начала спецоперации России на Украине Усманов попал под санкции США, Великобритании и Евросоюза. Основанный им холдинг USM называл ограничения ЕС против бизнесмена необоснованными. В июле 2022 г. издание The Wall Street Journal сообщило, что четыре российских бизнесмена, в числе которых Усманов, пытаются через суд опротестовать введение против них санкций Евросоюзом.