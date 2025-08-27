Песков: контакты России и США продолжаются

Представителя Кремля спросили о вероятных контактах с американской стороной насчет предстоящего визита президента России Владимира Путина в Китай и о его возможной встрече с американским лидером Дональдом Трампом на этой территории. Песков переадресовал ответ о планах Трампа в Белый дом. Что же касается Путина, то, по словам Пескова, о его намерении посетить Китай давно всем известно.