Песков: контакты России и США продолжаются
Контакты Москвы с Вашингтоном продолжаются по хорошо известным каналам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представителя Кремля спросили о вероятных контактах с американской стороной насчет предстоящего визита президента России Владимира Путина в Китай и о его возможной встрече с американским лидером Дональдом Трампом на этой территории. Песков переадресовал ответ о планах Трампа в Белый дом. Что же касается Путина, то, по словам Пескова, о его намерении посетить Китай давно всем известно.
«Президент готовится к этому визиту. Российско-китайские контакты на высшем уровне, а также международные контакты на полях этого визита всегда чрезвычайно важны, всегда являются для нас приоритетной темой», – подчеркнул Песков.
24 августа «Вести» сообщали, что Путин посетит Китай с четырехдневным визитом. Планируются масштабные переговоры делегаций РФ и КНР. В ходе визита Путин также примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который будет проходить в городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября.