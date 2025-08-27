США уверены в достижении торгового соглашения с Индией
На фоне введения повышенных пошлин против Индии США сохраняют уверенность в том, что в конечном счете удастся прийти к соглашению с Нью-Дели по торговым вопросам, заявил министр финансов страны Скотт Бессент в эфире Fox Business.
По его словам, личные отношения президента Дональда Трампа и премьер-министра Нарендры Моди остаются очень хорошими, но торговые переговоры затянулись. «Индийцы начали переговоры сразу после Дня освобождения, и я ожидал, что сделка будет заключена в мае или июне. Но ее так и нет», – отметил он.
Министр финансов также указал на фактор напряженности, связанный с закупками Индией российской нефти. «Они на этом зарабатывают, фактически извлекая прибыль», – подчеркнул Бессент.
Вместе с тем он выразил уверенность, что компромисс между двумя странами будет найден. «Индия – крупнейшая демократия, США – крупнейшая экономика. В конечном счете мы придем к решению», – заключил глава американского минфина.
6 августа Трамп ввел дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти (общий тариф составит 50%). Глава Белого дома пригрозил, что США могут расширить эти меры и на других торговых партнеров России. В МИД Индии на это ответили, что страна «примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности».
Газета Fcorankfurter Allgemeine Zeitung писала, что президент США четыре раза пытался позвонить Моди за последние недели. По мнению авторов, отказ от беседы с американским лидером по телефону демонстрирует, насколько Моди недоволен действиями Трампа. Указывается также, что заявление главы Белого дома о стремлении развивать отношения с Пакистаном стало одной из причин существенного изменения отношения к Трампу в Индии.