Главная / Политика /

Алиев назвал создание Азербайджанской ССР «оккупацией»

Создание Азербайджанской ССР в 1920 г. можно назвать «вторжением и оккупацией», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, это произошло после распада Российской империи и краткого периода независимости Азербайджанской демократической республики, которая просуществовала с мая 1918 г. по апрель 1920 г.

По словам Алиева, большевики обманули с лозунгом «Свобода – народам!». «В апреле 1920 г. российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его. В ноябре того же года, спустя всего несколько месяцев после этого, правительство Советской России решило отнять у Азербайджана Зангезур, который мы называем Западным Зангезуром, и передать его Армении. Вот так Азербайджан был разделен надвое – на основную часть и Нахичевань», – подчеркнул Алиев в интервью телеканалу «Аль-Арабия».

Президент отметил, что в советское время проблем с сообщением между этими регионами не существовало. Они возникли после «армянской агрессии» против Азербайджана. После Второй карабахской войны Азербайджан имел возможность вернуть эту часть территории силой, однако армия страны остановилась на границе 10 ноября 2020 г. В последующие пять лет велись переговоры с Арменией о восстановлении маршрутов сообщения.

Однако в ходе переговоров Армения, по словам Алиева, «не демонстрировала конструктивного подхода». Для обеспечения безопасности граждан Азербайджана и международных гарантий было решено подключить администрацию президента США Дональда Трампа, рассказал Алиев. «Теперь, когда президент Трамп дал свое имя Зангезурскому коридору, я уверен, что он будет реализован в ближайшее время», – заявил Алиев.

Алиев также заявил, что Азербайджан не несет ответственности и за ухудшение отношений с Россией. «Мы отвечаем конструктивно и законно, но никогда не потерпим никаких признаков или проявлений агрессии или неуважения к нам», – отметил президент Азербайджана.

