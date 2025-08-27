Алиев назвал создание Азербайджанской ССР «оккупацией»

По словам Алиева, большевики обманули с лозунгом «Свобода – народам!». «В апреле 1920 г. российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его. В ноябре того же года, спустя всего несколько месяцев после этого, правительство Советской России решило отнять у Азербайджана Зангезур, который мы называем Западным Зангезуром, и передать его Армении. Вот так Азербайджан был разделен надвое – на основную часть и Нахичевань», – подчеркнул Алиев в интервью телеканалу «Аль-Арабия».