Минобороны сообщило о потоплении разведкорабля «Симферополь» ВМС Украины

Минувшей ночью ВС РФ еще нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники, по объектам ВПК и военным авиабазам Украины. В Минобороны отметили, что все заявленные цели были поражены.