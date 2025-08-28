Минобороны сообщило о потоплении разведкорабля «Симферополь» ВМС Украины
Российский быстроходный безэкипажный катер нанес поражение среднему разведывательному кораблю «Симферополь» военно-морских сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате атаки украинский корабль затонул», – уточнили в ведомстве.
Кроме того, по данным министерства, российские средства ПВО сбили самолет Су-27 ВВС Украины, две управляемые авиационные бомбы, два снаряда РСЗО HIMARS американского производства и 192 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Минувшей ночью ВС РФ еще нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники, по объектам ВПК и военным авиабазам Украины. В Минобороны отметили, что все заявленные цели были поражены.